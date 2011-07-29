УК Сбербанка начинает формировать интервальный ПИФ товарного рынка «Сбербанк – Фонд драгоценных металлов»

ООО «Управляющая компания Сбербанка», входящее в группу Сбербанка России (РТС: SBER, ММВБ: SBER03), 29 июля 2011 года начинает формирование нового интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «Сбербанк – Фонд драгоценных металлов».



Срок формирования фонда заканчивается 31 октября 2011 года или по достижении стоимости имущества фонда 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей. Сеть продаж построена на базе филиальной сети Сбербанка России. Подробный список пунктов продаж, где можно приобрести паи, размещен на сайте УК Сбербанка www.sberbank-am.ru.



Инвестиционная стратегия ИПИФ товарного рынка «Сбербанк – Фонд драгоценных металлов» – вложение средств в корзину драгоценных металлов: золото, серебро, платина, палладий.

Минимальная сумма инвестирования в фонд у агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев – 15 000 рублей.

Стоимость пая при формировании фонда – 1000 рублей.

Прием заявок на приобретение паев после завершения формирования фонда осуществляется ежегодно в следующие сроки (интервалы):

с 01 марта по 14 марта;

с 01 июня по 14 июня;

с 01 сентября по 14 сентября;

с 01 декабря по 14 декабря.

Начальник Управления клиентского обслуживания на финансовых рынках Сбербанка России, Председатель Совета директоров ООО «Управляющая компания Сбербанка» Александр Чумаченко отметил: «Мы рады сообщить, что спустя семь месяцев после запуска трех открытых ПИФов, которые успешно функционируют на рынке коллективных инвестиций, занимая достойные позиции в профессиональных рейтингах, семейство ПИФов УК Сбербанка пополнилось еще одним интервальным ПИФом товарного рынка «Сбербанк – Фонд драгоценных металлов».



ПИФЫ Сбербанка пользуются популярностью у частных инвесторов, по данным информационного ресурса InvestFunds, ПИФ «Сбербанк – фонд Акций» имеет лучший результат по привлечению средств пайщиков среди ПИФов акций. За шесть месяцев 2011 года фонд привлек более 465 млн. рублей.



УК Сбербанка, как клиентоориентированная компания планомерно расширяет линейку продуктов, и мы хотим предоставить широкому кругу инвесторов возможность приобретать паи ИПИФа товарного рынка «Сбербанк – Фонд драгоценных металлов» с альтернативной стратегией инвестирования в диверсифицированный портфель драгоценных металлов».