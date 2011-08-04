Начинаем выплаты вкладчикам АМТ-банка, лицензия которого была отозвана ЦБ 20 июля. Для получения страхового возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление о выплате возмещения по вкладам по установленной форме. Бланк заявления можно получить и заполнить в отделениях Сбербанка или скопировать с официального сайта «Агентства по страхованию вкладов».
Выплата страхового возмещения по вкладам ООО «АМТ БАНК» осуществляется с 04 августа 2011 года через подразделения Московского, Среднерусского, Уральского, Северо-Кавказского, Центрально-Черноземного, Поволжского, Северо-Западного, Волго-Вятского, Сибирского, Западно-Сибирского и Юго-Западного банков ОАО «Сбербанк России».
Перечень адресов и режим работы подразделений указанных территориальных банков размещен на сайте ОАО «Сбербанк России» в разделе «Выплаты АСВ». Также перечень адресов можно скачать, пройдя по ссылке — http://www.sbrf.ru/common/img/uploaded/files/RELEASE_ME/Perechen_podrazdeleniy.docx