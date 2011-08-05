О проведении технологических работ 8 августа 2011 в период с 01:00 до 03:00 (по московскому времени)
Дорогие клиенты!
Сбербанк постоянно улучшает скорость и качество обслуживания ваших банковских карт.
В целях плановой модернизации программно технического комплекса нашего процессингового центра в ночь с 7 на 8 августа в период с 1:00 до 03:00 по московскому времени будет приостановлено проведение операций по банковским картам, эмитированных Сбербанком.
Эти работы не затронут обслуживание карт, эмитированных другими банками, в банкоматах и терминалах Сбербанка.
Мы просим вас воздержаться от использования ваших банковских карт, выпущенных Сбербанком, в этот период.
Приносим извинения за возможные неудобства.
0 комментариев
1 150 просмотров