О проведении технологических работ 8 августа 2011 в период с 01:00 до 03:00 (по московскому времени)

Дорогие клиенты!



Сбербанк постоянно улучшает скорость и качество обслуживания ваших банковских карт.



В целях плановой модернизации программно технического комплекса нашего процессингового центра в ночь с 7 на 8 августа в период с 1:00 до 03:00 по московскому времени будет приостановлено проведение операций по банковским картам, эмитированных Сбербанком.



Эти работы не затронут обслуживание карт, эмитированных другими банками, в банкоматах и терминалах Сбербанка.



Мы просим вас воздержаться от использования ваших банковских карт, выпущенных Сбербанком, в этот период.



Приносим извинения за возможные неудобства.