Сбербанк завершает внедрение «Базового продукта» – нового формата обслуживания розничных клиентов

Сбербанк завершает внедрение новой модели обслуживания физических лиц в рамках программы «Базовый продукт». «Базовый продукт» – комплекс новых возможностей, предоставляемых Сбербанком клиенту. Благодаря программе клиент получает:

• стандартный комплекс банковских услуг в «одном пакете»;

• возможность заказа и использования продуктов и услуг, предоставляемых банком в рамках договора, по упрощенной схеме (вклады, карты и пр.) либо в автоматическом режиме («Мобильный банк», система «Сбербанк ОнЛ@йн»);

• возможность через удаленные каналы обслуживания (банкоматы, информационно-платежные терминалы, система «Сбербанк ОнЛ@йн») видеть все свои вклады, карты, кредиты, постоянные поручения, металлические счета в «личном кабинете» и осуществлять в режиме реального времени операции перевода средств между своими счетами, картами, кредитами.



Для идентификации клиента используется банковская карта Сбербанка.



На сегодняшний день новый формат обслуживания охватывает свыше 15 тыс. отделений и 43 тыс. банкоматов и других устройств самообслуживания в 15-ти территориальных банков Сбербанка. Доступ к комплексной услуге имеет более 90% клиентов Сбербанка. Внедрение нового формата на территории обслуживания Северного и Северо-Восточного банков будет завершено к середине 2012 года: в настоящее время продолжаются работы по переводу этих двух банков на новую централизованную ИТ-платформу.



Для доступа к «Базовому продукту» клиенту Сбербанка необходимо заключить Универсальный договор банковского обслуживания (УДБО), который определяет условия и порядок предоставления комплексного банковского обслуживания. В случае отсутствия у клиента карты Сбербанка ему предлагается бесплатная карта мгновенного выпуска MasterCard Momentum.



«Программа «Базовый продукт» позволяет сместить фокус с продажи отдельных продуктов на комплексное обслуживание клиента, – отметил заместитель начальника управления платежных средств и расчетов, руководитель программы Владислав Кузьмин. – Внедрение программы делает сотрудничество с банком более удобным для клиента и существенно сокращает время его обслуживания».

