Сбербанк предлагает пенсионерам льготное кредитование
Сбербанк России объявляет о либерализации условий кредитования по продукту «Потребительский кредит под поручительство физических лиц», предоставляемому по технологии «Кредитная фабрика» для пенсионеров (для женщин - от 55 до 75 лет и для мужчин – от 60 до 75 лет), получающих пенсию на счет в Сбербанке России.
Новые процентные ставки установлены в следующих диапазонах:
- для клиентов - работников предприятий, являющихся участниками «зарплатного» проекта от 14,4% до 15,75% годовых в рублях;
- для остальных клиентов от 15,0% до 16,65% годовых в рублях.
«Пенсионеры являются нашими самыми аккуратными плательщиками. Возможность получения льготы, которую мы сегодня предоставляем пенсионерам по потребительским кредитным программам, это очередное отражение социальной направленности кредитной политики Сбербанка России», - заявила Наталья Карасева, Директор управления розничного кредитования Сбербанка России.
По потребительским кредитам Сбербанка России отсутствуют комиссии.
Срок принятия решения по кредиту не более 2 рабочих дней.
Максимальная сумма кредита равна 1,5 млн рублей.
2 комментария
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Насколько мне известно, процентные ставки по кредиту составляют от 13,20% до 16,65% в зависимости от категории заемщика (всего 3 категории)