21 сентября 2011 года в 10:00 состоялась прямая трансляция лекции Ицхака Адизеса, автора ряда бестселлеров, посвященных лидерству.Тема: «Развитие лидеров. Как вырастить лидеров из Ваших сотрудников»Место проведения:Московский международный дом музыки. Камерный зал.Космодамианская набережная, дом 52, строение 8.Ицхак Калдерон Адизес - один из ведущих мировых экспертов в области повышения эффективности ведения бизнеса и правительственной деятельности путем внесения кардинальных изменений, которые не порождают неразберихи и деструктивных конфликтов, препятствующих изменениям.Аудиозапись лекции можно прослушать и скачать с сайта банка.