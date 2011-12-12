Изменение процентных ставок кредитования по двум жилищным программам

Сбербанк России увеличил ставки кредитования по жилищным программам «Гараж» и «Строительство жилого дома» на 0,55 – 0,75% годовых в рублях. Теперь по программе «Гараж» ставки кредитования в рублях составляют от 10,05% до 14,75%, по программе «Строительство жилого дома» – от 11,7% до 14,75%, что остается одним из лучших предложений на рынке.



По основным программам «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья» процентные ставки сохранились без изменений: от 9,5% годовых в рублях и от 8,8% годовых в валюте.