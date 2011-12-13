Сбербанк России запустил новый продукт для открытия бизнеса – кредит «Бизнес-Старт»

Сбербанк запустил новый продукт "Бизнес-Старт", позволяющий получить финансирование для запуска нового бизнеса. Таким образом, кредит "Бизнес-Старт" позволяет стать бизнесменом "с нуля".



В рамках продукта предлагается большое количество готовых бизнес-решений: клиент может открыть салон красоты, ресторан, магазин. Кроме того, в качестве готового бизнес-решения можно выбрать один из видов нестационарного бизнеса (мобильные торговые и сервисные точки), разработанного общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России».



Процедура запуска собственного бизнеса с помощью продукта «Бизнес-Старт» проста. Начинающему предпринимателю необходимо предпринять всего лишь пять действий:



обратиться в отделение Сбербанка;

зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя;

получить одобрение компании-франчайзера;

принести в банк необходимый пакет документов;

внести первоначальный взнос и стать владельцем собственного бизнеса.

На сайте Сбербанка в разделе «Малому бизнесу» можно пройти бесплатный обучающий курс, выбрать готовое решение и затем получить кредит в сумме до 3 миллионов рублей (до 70% объема средств, необходимых для запуска бизнеса). Продукт не требует никакого залогового обеспечения, кроме имущества, приобретенного в процессе ведения бизнеса.



Помимо собственно кредитования, продукт "Бизнес-Старт" включает в себя целый набор сервисов, которые помогут начинающему предпринимателю быстро освоиться в бизнес-среде. Обращаясь к продукту "Бизнес-Старт", клиент получает всестороннюю поддержку со стороны Сбербанка и стабильные технологии ведения бизнеса, разработанные и реализуемые франчайзером.



Для тестирования продукта выбраны точки продаж в следующих городах: Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Омск, Казань, Ростов-на-Дону, Уфа, Пенза, Пермь, Воронеж, Белгород, Краснодар, Красноярск, Иркутск, Ставрополь, Мурманск, Челябинск, Сочи, Тула, а также в ряде городов Московской области (Балашиха, Железнодорожный, Коломна, Люберцы, Троицк, Химки, Чехов, Подольск, Одинцово, Мытищи). На реализацию пилотного проекта Сбербанк выделил 1,7 млрд рублей.



"Запуская продукт «Бизнес-старт», который позволит начать собственный бизнес миллионам россиян, Сбербанк открывает новую эпоху в развитии в России малого предпринимательства, – заявил заместитель Председателя Правления Сбербанка России Андрей Донских. – Запуск «Бизнес-старта» – это первый шаг в реализации новой стратегии Сбербанка по работе с малым бизнесом, направленной на создание новых компаний и комплексную поддержку предпринимателей на всех этапах ведения бизнеса – от его создания до развития и активного роста".

