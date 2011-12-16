О возможности проведения операций на фондовом и срочном рынках ММВБ-РТС клиентами Сбербанка России в праздничные дни января 2012 г.

С целью синхронизации российского финансового рынка с зарубежными торговыми площадками и исключения возможных рисков, связанных с отсутствием торгов в течение длительного времени, 3-6 и 9 января 2012 года будет организована работа фондового и срочного рынков ММВБ-РТС в обычном режиме (торги и расчёты будут проводиться в соответствии со стандартным расписанием соответствующих рынков).



1) В связи с работой рынков ММВБ-РТС 3-6 и 9 января 2012 года и на основании п. 4.2. Условий предоставления брокерских услуг № 971-3-р ОАО «Сбербанк России» объявляет о предоставлении клиентам, состоящим на брокерском обслуживании, возможности совершать в указанные даты следующие операции:



подача торговых поручений по телефону и/или через системы интернет-трейдинга (QUIK и Focus);

подача неторговых поручений на вывод денежных средств с брокерского счета и ценных бумаг с торгового раздела счета депо по телефону и/или через системы интернет-трейдинга (QUIK и Focus);

перевод денежных средств на брокерский счёт через подразделения Банка, работающие в новогодние праздники 2012 года (для физических и юридических лиц);

перевод денежных средств на брокерский счёт через систему Сбербанк ОнЛ@йн (только для физических лиц).

Указанные выше торговые операции могут совершаться на следующих биржах:



Фондовая Биржа ММВБ (акции, корпоративные, муниципальные и субфедеральные облигации);

Московская межбанковская валютная биржа (облигации федеральных займов и облигации Банка России);

Фондовая биржа РТС (фьючерсные контракты срочного рынка FORTS);

Санкт-Петербургская биржа (акции ОАО «Газпром»).

2) Необеспеченные сделки и операции с производными финансовыми инструментами 3-6 и 9 января 2012 года могут совершаться с учётом всех предусмотренных Условиями предоставления брокерских услуг №971-3-р правил и процедур, в том числе в части контроля достаточности предоставленного Инвесторами обеспечения. При этом зачисление денежных средств на брокерский счёт будет возможно только через систему Сбербанк ОнЛ@йн (для физических лиц) или в подразделениях Банка, работающих в новогодние праздники 2012 года (для физических и юридических лиц).



3) Потенциальные клиенты будут иметь возможность присоединиться к Условиям предоставления брокерских услуг ОАО «Сбербанк России» №971-3-р (заключить брокерские договоры) в точках брокерского обслуживания Банка, работающих в новогодние праздники 2012 года, список которых будет также опубликован на корпоративном сайте Банка (www.sberbank.ru) 21 декабря 2011 г. в разделе «Брокерские услуги».



4) 3-6 и 9 января 2012 года клиентам будут недоступны следующие виды операций:



Подача торговых и неторговых поручений на бумажном носителе;

Подача депозитарных поручений на зачисление ценных бумаг на торги;

Перевод денежных средств на брокерский счёт через систему Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн (для юридических лиц).

Кроме того, в указанный период клиенты не смогут подтвердить поручения, поданные по телефону, на бумажном носителе и получить отчёты и справки по брокерскому обслуживанию.



Во избежание блокировки для клиентов подачи заявок по телефону в период с 3 по 9 января 2012 года Сбербанк России рекомендует клиентам заблаговременно обратиться в Обслуживающие подразделения до 30 декабря 2011 года и подтвердить ранее поданные по телефону заявки.



Для проведения торговых операций с ценными бумагами, находящимися на основном разделе счета депо, клиентам необходимо осуществить перевод этих ценных бумаг на торговый раздел своего счета депо до 30 декабря 2011 года.