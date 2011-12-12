Сбербанк России запускает программу лояльности

Стартовала бонусная программа лояльности «Спасибо от Сбербанка», приуроченная к 170-летнему юбилею банка и призванная стать беспрецедентной по своему масштабу программой лояльности в России.



«В день своего 170-летия Сбербанк делает уникальный подарок всем своим клиентам: с момента старта программы каждая покупка в любом магазине мира по банковской карте ОАО «Сбербанк России» будет поощряться бонусами, которые можно «потратить» на товары в магазинах-партнерах программы, – заявил Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф. – Этим Сбербанк выражает свою благодарность каждому клиенту за то, что он доверяет банку и выбирает его для управления своими финансами».



«Спасибо от Сбербанка» переворачивает представление о банковских программах лояльности: накапливать бонусы можно, оплачивая покупки как в России, так и по всему миру, а получать скидки не в отдельных магазинах, а в крупной партнерской сети программы, которая объединит сотни ритейлеров по всей стране.



«Спасибо от Сбербанка» - это новый общероссийский проект, целью которого является массовая популяризация безналичных платежей в России. Выступая крупнейшим эмитентом, Сбербанк вовлечет в безналичный рынок владельцев своих банковских карт и создаст надежную основу для развития идеи безналичного расчета среди жителей страны.



Участниками программы лояльности автоматически становятся все владельцы банковских карт ОАО «Сбербанк России»: дебетовых и кредитных, социальных и премиум-класса – это десятки миллионов карт.



Для максимального удобства клиентов разработана доступная и простая механика программы. Каждый раз, когда клиент будет расплачиваться картой в магазине любого города мира, он будет получать бонусы на свою карту. Накопленные бонусы можно обменять на скидки в магазинах-партнерах программы «Спасибо от Сбербанка». В честь юбилея банка на счет карты будут начисляться повышенные бонусы - 3% от стоимости покупки. Эту уникальную возможность Сбербанк дарит своим клиентам, которые смогут ей воспользоваться до 12 апреля 2012 года. В дальнейшем также планируется проведение специальных акций, которые будут сопровождаться начислением повышенных бонусов.



Список партнеров программы «Спасибо от Сбербанка», в магазинах которых участники смогут получить скидки на товары, постоянно расширяется и уже включает более 10 000 торговых точек. Среди них крупнейшие сети мобильной связи, такие как «Евросеть», «Связной», «МТС-Ритейл». Также партнерами программы Сбербанка стали интернет-магазины, работающие по системе расчетов WebMoney, в том числе самые популярные ресурсы: Ozon.ru, Dostavka.ru, Agent.ru и многие другие. Информация о новых партнерах будет регулярно обновляться на официальном сайте www.sberbank.ru.