Состоялся круглый стол Сбербанка России

В отеле The Ritz-Carlton состоялся круглый стол Сбербанка России «Глобальные финансы: между молотом и наковальней». Модератором мероприятия выступил Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф. Открывая заседание, Герман Греф определил четыре главных вопроса для обсуждения: каковы перспективы разрешения сложной ситуации в Европе, будет ли в мире вторая волна кризиса, какие риски возникают в мировой экономике в среднесрочной и долгосрочной перспективе, как Россия может ответить на актуальные вызовы.



В рамках круглого стола прозвучали выступления Шарля Виплоша, профессора экономики Высшего института международных исследований в Женеве; Нуриэля Рубини, профессора экономики Нью-Йоркского университета; Алессандро Профумо, члена Наблюдательного совета Сбербанка, экс-руководителя финансовой группы Unicredit; Питера Мандельсона, бывшего европейского комиссара по внешней торговле; Жан-Пьера Тома, помощника Президента Франции; Рагхурама Раджана, профессора финансов Чикагской школы бизнеса; Алексея Кудрина, Министра финансов РФ с 2000 по 2011 г.



По мнению Нуриэля Рубини, Европе необходимы лидеры, готовые пойти на краткосрочные жертвы для спасения европейской экономики, чтобы выиграть в долгосрочной перспективе. «К сожалению, сейчас мы слышим в Европе какофонию», – подчеркнул профессор Рубини. Алессандро Профумо заявил, что если Европа отступит от принципа единой валюты, это будет означать крах всего большого европейского проекта. Питер Мандельсон отметил, что происходящее в Европе – не кризис валюты, а кризис еврозоны в целом.



В ходе мероприятия состоялось два интерактивных голосования. Согласно их результатам, большинство участников делового завтрака считает, что вторая волна кризиса уже наступила, при этом еврозона сохранится в текущем составе.



В мероприятии приняли участие, в частности, Председатель Совета директоров компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян, Президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, Президент Центра стратегических разработок Михаил Дмитриев, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, Президент Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян, заместитель Мэра Москвы Андрей Шаронов.



Круглый стол Сбербанка транслировался в прямом эфире на телеканале «Россия-24», на сайтах Сбербанка и РИА «Новости».



Мероприятие приурочено к 170-летию Сбербанка России.