Сбербанк признан лучшей российской компанией в Индии

В рамках Третьего Форума «Индия-Россия: Бизнес-Диалог», Сбербанку России была вручена награда «Лучшая российская компания в Индии».





Во время форума, организованного 28 сентября в московском отеле «Ритц Карлтон», Индийским Бизнес-Альянсом (IBA) и Деловым Советом по сотрудничеству с Индией (ВССI), эксперты, политики и бизнесмены обсуждали перспективы создания различных форм участия России и Индии в совместных проектах. Целью проектов должно стать получение высокотехнологичной конкурентной продукции и формирования нетрадиционных бизнес-моделей на внутреннем и внешнем рынках. Кроме того, были затронуты вопросы активизации экономического, научного, высоко-технологического сотрудничества между Россией и Индией, организации взаимодействия между представителями бизнес-сообщества двух стран на уровне правительств, проведения совместных бизнес-тренингов.



«Мы рады, что индийские коллеги признали Сбербанк Лучшей компанией в Индии. Вручение данной награды символизирует серьезные намерения со стороны наших партнеров в развитии стратегических отношений. Мы также приложим все усилия для развития устойчивого взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Индией»,- заявил управляющий филиалом Сбербанка в Индии Дубенский Дмитрий Игоревич.