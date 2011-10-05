Сбербанк снова снизил годовую процентную ставку по «Кредиту «Доверие» для малого бизнеса

В рамках специальной акции, приуроченной к своему 170-летию, Сбербанк, с 01 октября 2011 г., снизил годовую процентную ставку по «Кредиту «Доверие» для малого бизнеса до 17%.



Акция ограничена по времени, и сниженные годовые процентные ставки 17% (при сроке кредитования до 24 месяцев) и 18% (при сроке кредитования от 25 до 36 месяцев) будут распространяться только на кредиты, заявки на которые, приняты в период с 01.10.2011 г. по 31.12.2011 г.



«Мы всегда уделяли большое внимание доступности кредитов для малого бизнеса, выстраиванию долгосрочных, доверительных отношений. Даже с учетом снижения годовой процентной ставки, Сбербанк по-прежнему не взимает никакой комиссии по «Кредиту «Доверие», что делает данный продукт еще привлекательнее для клиентов»,- заявил в начале действия акции Заместитель Председателя Правления Сбербанка России Андрей Донских.



«Кредит «Доверие» предоставляется по новой технологии «Кредитная фабрика», которая работает в 15 из 17 территориальных банков и до конца 2011 года будет внедрена в оставшихся 2-х банках. Технология «Кредитная фабрика» позволяет Сбербанку принимать решение по кредиту за 2-3 дня, требуя от клиента минимальный пакет документов.



«Кредит «Доверие» - беззалоговый кредит на любые цели собственникам бизнеса, индивидуальным предпринимателям и малым предприятиям. Подробную информацию можно узнать по круглосуточному бесплатному номеру 8 800 555 55 30 или в ближайшем отделении Сбербанка.