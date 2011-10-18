Сбербанк в два раза увеличивает максимальные суммы по программам потребительского кредитования

Сбербанк России объявляет о двукратном увеличении максимально допустимых лимитов по потребительским кредитным программам.



В результате заемщики банка смогут получить «Потребительский кредит без обеспечения» в размере до 1,5 млн рублей, а «Потребительский кредит под поручительство физических лиц» – в размере до 3 млн рублей.



«Благодаря увеличенным лимитам по потребительским кредитным программам наши клиенты получают новые возможности в реализации своих потребностей», – заявила Наталья Карасева, Директор управления розничного кредитования Сбербанка России.



По потребительским кредитам Сбербанка России отсутствуют комиссии.



Срок принятия решения по кредиту не более 2 рабочих дней.