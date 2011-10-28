Началась продажа монет, выпущенных к юбилею Сбербанка

12 ноября 2011 года исполняется 170 лет со дня подписания императором Николаем I Указа о создании сберегательных касс, который отмечается как день основания Сбербанка. К этому событию Банк России выпустил серию монет из драгоценных металлов под названием «Сбербанк. 170 лет». В нее вошли серебряные монеты номиналом 3 рубля (масса драгметалла 31,1 г; проба 925) и 100 рублей (масса драгметалла 1 кг; проба 925), а также золотая монета номиналом 50 рублей (масса 7,78 г; проба 999).



28 октября 2011 года «юбилейные» монеты поступили в продажу в отделениях Сбербанка.



«Сбербанк. 170 лет. Все только начинается».

На реверсе 3х-рублевой монеты изображены стилизованные кольца дерева, отражающие колоссальный опыт и мудрость, накопленные Банком за годы своей истории. Присутствующий здесь же зеленый росток является символом непрерывного развития и стремления к новым достижениям. В верхней части монеты изображен земной шар. Сбербанк с уверенностью смотрит вперед и ставит перед собой новые задачи, одна из которых – развитие бизнеса за пределами России.



«Сбербанк. 170 лет успешного развития».

В дизайне 100-рублевой монеты отражено присутствие Сбербанка во многих ключевых отраслях российской экономики, а также его значимая роль в мировом финансовом сообществе. Наличие технологичных элементов свидетельствуют об открытости Сбербанка к освоению передовых технологий и готовности к решению сложнейших задач в стремительно изменяющихся условиях развития современного мира.



«Сбербанк. 170 лет всегда рядом».

На золотой монете изображена рука, высаживающая росток – символ роста и качественных изменений Сбербанка. Дизайн этой монеты символически передает одно из стратегических направлений развития Сбербанка – превращение в «сервисную» компанию с максимальной ориентацией на клиента.



На лицевой стороне монет изображена эмблема Банка России - двуглавый орел, указаны номинал, год чеканки и проба металла.



Монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации. Дизайн монет разрабатывался рабочей группой с участием сотрудников Гознака и Сбербанка.