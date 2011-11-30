Сбербанк – первый на российском рынке кредитных карт

В ноябре текущего года доля Сбербанка в объёмах ссудной задолженности по счетам кредитных карт (в показателе для всех кредитных организаций РФ) достигла 16,6%, что является лучшим показателем на рынке.



В абсолютном выражении карточный кредитный портфель Сбербанка показал стремительный рост и уже превысил 60 млрд рублей (против 26,5 млрд на начало года).



Запустив проект по выпуску кредитных карт в 2008 году, и придав ему особое ускорение в 2010 году, Сбербанк стремительно нарастил долю на рынке и занял лидирующую позицию.



«У нас не было сомнений, что в ближайшей перспективе Сбербанк опередит всех своих конкурентов – кредитные карты Сбербанка пользуются успехом у клиентов во всех регионах страны, – прокомментировал успех Мойн Уддин, директор Департамента расчетно-кассового обслуживания физических лиц Сбербанка России. – Я ожидаю сохранения высоких темпов роста, чему в большой степени будет способствовать ввод новых инновационных продуктов».



Сбербанк начал эмитировать банковские карты в 1994 году. К 2008 году Сбербанк занял 1-е место в Европе по объему эмиссии карт, летом 2011 года перешагнул порог в 60 млн действующих карт.