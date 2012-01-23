В России создается крупнейший универсальный банковский институт: Сбербанк России и Тройка Диалог объявляют о закрытии сделки

Сбербанк России и Тройка Диалог объявляют о закрытии сделки по объединению компаний. Это знаковое событие, отмечающее создание в России крупнейшего универсального банковского института.



Интеграция бизнеса Тройки Диалог позволит Сбербанку выйти на новый уровень взаимоотношений с клиентами, предложить им высокопрофессиональное финансовое консультирование и выбор инвестиционных стратегий, располагая полным спектром современных финансовых инструментов – от традиционных для Банка кредитных продуктов до сложноструктурированных инвестиционно-банковских продуктов и продуктов глобальных рынков. В результате объединения двух взаимодополняющих бизнесов на российском финансовом рынке появляется безусловный лидер.



В рамках интеграции Тройки Диалог в структуру Сбербанка создается новое направление бизнеса: корпоративно-инвестиционный банк (CIB), который будет предоставлять услуги крупнейшим российским и зарубежным корпорациям и финансовым институтам. CIB становится частью бизнес-блока «Корпоративный бизнес» под руководством заместителя Председателя Правления Сбербанка России Андрея Донских. Соруководителями CIB назначены член Правления, вице-президент Сбербанка России, директор Департамента по работе с крупнейшими клиентами Александр Базаров и CEO Тройки Диалог Рубен Варданян.



Вторым направлением бизнеса, создаваемым в результате интеграции, является управление благосостоянием (Wealth Management). В него входят подразделения по продаже инвестиционных продуктов частным клиентам, включая управление активами и Private Banking. Руководителем всех направлений бизнеса управления благосостоянием также является CEO Тройки Диалог Рубен Варданян, а куратором данного бизнес-блока назначена заместитель Председателя Правления Сбербанка России Белла Златкис. В планах развития блока – построение крупнейшего в России частного банка, используя западный опыт развития продуктового ряда и технологии обслуживания клиентов.



По предварительным данным за 2011 год, подразделения Сбербанка и Тройки Диалог по операциям на финансовых рынках совместно получили доход в размере более 22 млрд руб., из которых около 8 млрд руб. пришлось на торговые операции с ценными бумагами, около 6 млрд руб. – на конверсионные операции и операции с драгоценными металлами. Предварительные доходы, полученные в 2011 году по направлению инвестиционно-банковские услуги, составили около 3,4 млрд руб. Банк рассчитывает существенно увеличить доходы на этих рыночных сегментах после объединения команд, которое произойдет уже в ближайшее время.



Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф прокомментировал: «Масштабы нашего бизнеса выходят на новый уровень. Объединение позволит нам модернизировать российскую финансовую индустрию, повысить качество услуг, предоставляемых корпоративным и частным клиентам. В наших планах – сохранить лидирующие позиции на рынке инвестиционно-банковских услуг в России и странах СНГ в ближайшие два-три года и войти в топ-15 глобальных игроков по операциям с долговыми бумагами, валютами и сырьевыми товарами в ближайшие пять лет. У нас амбициозные цели: в 2014 году мы рассчитываем удвоить доходы от инвестиционно-банковской деятельности, и уже сейчас в разработке находится более 70 инвестиционно-банковских сделок».



Председатель Совета директоров, CEO Тройки Диалог Рубен Варданян отметил: «Мы получили все необходимые регуляторные согласования. Наша компания становится частью Сбербанка, и я рад открыть эту новую главу в истории Тройки Диалог. Теперь мы становимся уникальным партнером как для инвесторов из России и стран СНГ, которым необходим доступ на мировые финансовые рынки, так и для международных клиентов, которым открываются возможности региона. В ближайшее время мы продолжим укреплять нашу команду, перед нами стоят планы по развитию существующих и запуску новых продуктов. На текущий момент среди перспективных направлений мы выделяем операции на глобальных рынках, структурные продукты и инвестиционно-банковские услуги».