Сбербанк провел в Давосе деловой завтрак

В рамках Всемирного экономического форума состоялся деловой завтрак Сбербанка России «Новая Россия, новая Европа: великая трансформация». Модератором мероприятия выступил Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф.



В рамках круглого стола прозвучали выступления первого заместителя Председателя Правительства РФ Игоря Шувалова, первого заместителя Председателя Центрального банка РФ Алексея Улюкаева, директора Центра исследований европейской политики Даниэля Гросса, главы Societe Generale Фредерика Удеа, помощника Президента Российской Федерации Аркадия Дворковича, экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина, председателя правления ОАО «РОСНАНО» Анатолия Чубайса, главы фонда «Сколково» Виктора Вексельберга.



В ходе мероприятия состоялись интерактивные голосования. Согласно результатам одного из них, большинство участников делового завтрака считает основным риском для России коррупцию (23,8% голосов). Вторым по значимости риском аудитория назвала чрезмерный государственный сектор экономики (17,5%), третьим – устаревшую политическую систему, отсутствие системы сдержек и противовесов (16,2%). Средняя оценка, которую поставили участники делового завтрака эффективности российских властей по 10 балльной шкале, составила 3 балла.



С 2008 года Сбербанк является стратегическим партнером Всемирного экономического форума. В 2009 году Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф вошел в состав Международного делового совета, действующего в рамках Форума. В 2011 году Герман Греф избран в совет директоров Всемирного экономического форума.