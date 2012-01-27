Сбербанк расширяет сеть контактных центров

В Екатеринбурге открыта очередная площадка Единого распределенного контактного центра (ЕРКЦ) Сбербанка. Ежедневно контактный центр в Екатеринбурге принимает более 32 000 звонков от клиентов Сбербанка – это примерно треть всех вызовов, поступающих на единый федеральный номер Сбербанка. Обслуживание ведется в круглосуточном режиме.



У специалистов контактного центра клиенты могут получить консультации по продуктам и услугам банка, узнать информацию по своему вкладу и кредиту, уточнить адрес ближайшего офиса или банкомата Сбербанка и многое другое. Кроме того, в уральском регионе существует ряд уникальных сервисов контактного центра - в частности, предоставление консультаций по ICQ и консультирование с использованием видеосвязи на информационных терминалах банка.



На сегодняшний день в екатеринбургском подразделении ЕРКЦ Сбербанка работает 841 сотрудник. Контактный центр размещается в собственном здании банка площадью более 3 000 квадратных метров. Рабочие места операторов организованы в формате открытого пространства – «open space», на каждом из трех этажей для сотрудников предусмотрены комнаты отдыха и обеденные комнаты. «Сбербанк создает хорошие условия труда для всех, кто может и хочет трудиться, включая людей с особыми нуждами», – подчеркнула директор Департамента развития отношений с клиентами и вторичных продаж Сбербанка России Ольга Бахтина.



Первая очередь ЕРКЦ была запущена в декабре 2009 года. Мощность ЕРКЦ на начальном этапе составляла 90 тысяч звонков в месяц. В настоящее время центр обрабатывает порядка 3 млн звонков в месяц. Объем трафика по телефонным номерам Центра превышает 120 тысяч часов в месяц.Контактные центры Сбербанка открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Волгограде, Екатеринбурге.



«Открытие еще одной площадки контактного центра Сбербанка означает, что наши клиенты будут обслуживаться быстрее и лучше», – отметила Ольга Бахтина.