Сбербанк России занял 17 место в рейтинге самых дорогих банковских брендов

Сбербанк занял 17 место в рейтинге самых дорогих банковских брендов в мире, опубликованном консалтинговой компанией Brand Finance (исследование «Brand Finance Banking 500»). Стоимость бренда Сбербанка оценена в 10,8 млрд долларов. По сравнению с 2011 годом бренд Сбербанка поднялся в рейтинге на две позиции. Среди российских банковских брендов Сбербанк уверенно занимает первое место.



Первое место в глобальном рейтинге банков занял британский HSBC (25,6 млрд долларов), второе и третье места – американские Wells Fargo и Bank of America (23,2 и 22,9 млрд долларов соответственно).



В апреле 2011 года Сбербанк занял первые места в рейтингах узнаваемости и известности российских банков, опубликованных Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ). Согласно данным агентства, узнаваемость Сбербанка в России составляет 96%, известность – 86%.



В марте 2011 года компания Brand Finance признала Сбербанк самым дорогим российским брендом.



Согласно результатам исследования Центра стратегических разработок (ЦСР), опубликованным в декабре 2010 года, Сбербанк наряду с Русской православной церковью располагает самым высоким рейтингом доверия среди российских общественных институтов (54%).