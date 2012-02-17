Первый старт Большого олимпийского трамплина

18 февраля 2012 года в Красной Поляне состоится открытие Большого олимпийского трамплина. 19 февраля на трамплине пройдут соревнования Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина.



Комплекс олимпийских трамплинов К-125 и К-95 является одним из ключевых спортивных объектов XXII Олимпийских зимних игр 2014 года. Именно здесь пройдут олимпийские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.



Трамплин является олимпийским спортивным объектом федерального значения. Уникальный Комплекс трамплинов был спроектирован и построен ведущими специалистами из России, Германии, Норвегии, Финляндии и Словении. Как заявил Владимир Славский, вице-президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России: «в строительстве Комплекса олимпийских трамплинов К-125 и К-95 в Красной Поляне применили самые передовые технологии и инновационные решения. Нет сомнений, что трамплины в Красной Поляне будут признаны мировым спортивным сообществом одними из лучших». Современная система оснежения, керамическая лыжня разгона, современная система безопасности, использующая электронную систему контроля объекта – для возведения Большого олимпийского трамплина использовалось лучшее в мире оборудование. На объекте установлена специальная автоматическая метеостанция для мониторинга погоды. Место расположения комплекса было определено по рекомендации профессиональных экспертов из российской Федерации прыжков на лыжах с трамплина и Международной федерации лыжного спорта (FIS). Подготовка спортивного объекта и выбор оборудования проводились под контролем Международного олимпийского комитета и Международной федерации лыжного спорта.



Финансирование этого уникального проекта осуществил крупнейший банк России и генеральный партнер XXII Олимпийских зимних игр – Сбербанк. Для управления реализацией проекта привлечена компания «НББ-Девелопмент». Благодаря профессионализму команды, участвующей в реализации проекта, уникальный спортивный комплекс своевременно подготовлен к проведению тестовых соревнований. 7 февраля 2012 года Межведомственная комиссия по подготовке и проведению зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года приняла Комплекс и подтвердила готовность Трамплина к проведению тестовых соревнований.



18 февраля состоится официальная церемония открытия трамплина, после которой будет совершен первый прыжок с Большого олимпийского трамплина, открывающий серию национальных и мировых спортивных стартов. 19 февраля на трамплине пройдут тестовые соревнования Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина, в июле трамплин примет летний континентальный Кубок - современное оснащение объекта позволяет использовать его в качестве тренировочной и соревновательной площадки на протяжении всего года. После Олимпиады 2014 года трамплин будет использоваться для проведения профессиональных соревнований и станет основной тренировочной базой российской национальной сборной.