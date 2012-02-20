Сообщение о заседании Наблюдательного совета Сбербанка России

Сбербанк России (РТС: SBER, ММВБ: SBER03) сообщает о заседании Наблюдательного совета Сбербанка России, которое состоится 21 февраля 2012 года в головном офисе банка.



Проектом повестки заседания предусмотрено рассмотрение вопросов о предварительных итогах работы Сбербанка в 2011 году по российским стандартам; о совершенствовании системы оплаты труда; о результатах проверок, проведенных Службой внутреннего контроля в 4 квартале и за 2011 год в целом; о ходе реализации сделки по приобретению Volksbank international.