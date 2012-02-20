Фестиваль RED ROCKS пройдет в 40 городах России

В субботу, 18 февраля, в горах Красной Поляны прошёл второй ежегодный музыкальный фестиваль RED ROCKS, генеральным партнером которого выступил Сбербанк.



По данным оргкомитета фестиваля, всего в мероприятии приняли участие свыше 2500 гостей: сноубордисты и лыжники, музыкальные фанаты со всей России, многие известные персоны, среди которых глава оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко, Почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев, заместитель Главы Администрации Краснодарского края Алексей Агафонов, глава Администрации города Сочи Анатолий Пахомов. Фестиваль посетил Президент России Д.А.Медведев. Он дважды появлялся на высоте 1500 метров: днём, во время эмоционального выступления группы Воплi Вiдоплясова, и вечером, на выступлении хедлайнеров фестиваля, SCISSOR SISTERS, завершившимся мощным диско-фейерверком.



Сбербанк, выступая генеральным партнером XXII Олимпийских зимних игр, ежегодно поддерживает RED ROCKS. В этом году фестиваль прошел под эгидой Года Музыки Культурной Олимпиады «Сочи 2014».



На вершине горы, на территории будущего олимпийского курорта «Горки Город», организаторам удалось создать уникальный музыкальный микс, соединив живой рок и электронику, и привлечь россиян к олимпийскому движению.



В состав участников фестиваля вошли звезды: БИ-2, Воплi Вiдоплясова, МАЧЕТЕ и Найк Борзов, популярные молодые рокеры White Lies и электронщики с мировым именем Royksopp. Хедлайнерами фестиваля стали диско-легенды Sсissor Sisters. «Я люблю Россию, и для нас особенно приятно выступать здесь, в Сочи, на месте будущих Олимпийских игр 2014», – призналась Ана Матроник, солистка группы SCISSOR SISTERS.



RED ROCKS станет отправной точкой для двух глобальных музыкальных проектов, которые также будут реализованы при активной поддержке Сбербанка – концертного турне RED ROCKS TOUR, которое охватит 40 городов России и онлайн-передачи «Музыка будущего», в эфире которой вся страна увидит процесс создания Гимна болельщиков Олимпиады «Сочи 2014».



Идейный вдохновитель RED ROCKS и лидер групп TOKiO и МАЧЕТЕ Ярослав Малый раскрыл планы оргкомитета: «Увидеть и услышать, что такое RED ROCKS, в следующие два года смогут все, кто любит музыку. Это будет интерактивная передача, которую каждый сможет смотреть в интернете так же легко, как трансляцию фестиваля на сайте redrocks.ru, и даже принимать в ней участие. Мы соберём со всего мира звуки и сэмплы от звёзд музыкальной индустрии, молодых талантов и всего фан-сообщества, чтобы дать каждому возможность принять участие в создании всемирного Гимна болельщиков Сочинской Олимпиады».