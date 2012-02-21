Состоялось заседание Наблюдательного совета Сбербанка России

Состоялось первое заседание Наблюдательного совета Сбербанка России в 2012 году. В ходе заседания были рассмотрены предварительные итоги работы Сбербанка в 2011 году по российским стандартам.



«Практически во всех сегментах нашего присутствия 2011 год был очень удачным, – сообщил Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф по завершении заседания. – Мы хорошо нарастили кредитный портфель: и по кредитам физическим лицам, и по кредитам юридическим лицам, увеличив наши кредиты на сумму почти в 2 трлн рублей. Совокупный объем наших активов превысил 10,5 трлн рублей: больше, чем на 20% за год.



«2011 год был одним из самых успешных для Сбербанка с точки зрения движения всех показателей: как абсолютных, так и относительных, – подчеркнул Герман Греф. – Так, отдача на капитал по российским стандартам составила примерно 27%. Сбербанк значительно продвинулся на пути улучшения качества обслуживания. Мы предложили рынку целый ряд принципиально новых продуктов, запустили несколько важных программ: в частности, молодежное предложение и программу лояльности, которую я считаю прорывом для российского рынка. В прошлом году мы полностью внедрили технологию «Кредитная фабрика», стали радикальным образом трансформировать нашу технологию предоставления кредитов предприятиям, полностью автоматизировали систему расчета стоимости ресурсов и стоимости предоставления кредитов. В 2011 году Сбербанк переформатировал около 830 отделений: в результате нашим клиентам стало удобнее обслуживаться, они стали значительно быстрее получать нужные им услуги».



«Директора остались довольны нашей работой», – подытожил свое выступление глава Сбербанка.