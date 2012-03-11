Сбербанк России признан победителем конкурсного отбора, проведенного Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» для осуществления выплаты возмещения по вкладам вкладчикам Закрытого акционерного общества «Вэлкомбанк».
Выплата страхового возмещения по вкладам ЗАО «Вэлкомбанк» осуществляется с 11 марта 2012 года через подразделения Московского и Северо-Кавказского территориальных банков Сбербанка.
Перечень подразделений Московского и Северо-Кавказского банков с адресами и режимом работы размещен на сайте Сбербанка в разделе «Выплаты АСВ» - http://www.sbrf.ru/moscow/ru/person/services/payment_compens/index.php?id115=11016728
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