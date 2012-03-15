Сбербанк России сообщает, что с 5 марта 2012 года повышаются ставки по сберегательным сертификатам на предъявителя, приобретаемым на сумму от 50 тысяч рублей. Максимальный размер повышения составит 2,7% годовых, а максимальная процентная ставка достигнет 9,5% годовых в рублях (на срок 3 года для суммы от 3 млн руб.). Это на 1,5% годовых больше, чем по вкладу «Сохраняй»1 с аналогичными условиями.
Процентные ставки по сберегательным сертификатам являются самыми высокими среди продуктов банка с гарантированной доходностью (за исключением вкладов, приобретаемых только совместно с паями паевых инвестиционных фондов, обезличенными металлическими счетами или страховками).
«Повышение ставок по сберегательным сертификатам – еще один шаг в популяризации этого очень интересного, но пока слаборазвитого в нашей стране инструмента привлечения средств», - отметил директор Управления вкладов и инвестиционных продуктов физических лиц Сбербанка России Дмитрий Огуряев.
Сберегательный сертификат – ценная бумага, которая оформляется на предъявителя более чем в 10 тысячах внутренних структурных подразделений Сбербанка. Сберегательный сертификат может быть предъявлен к оплате в любой момент, в том числе досрочно.
С более подробной информацией о новых ставках по сберегательным сертификатам можно ознакомиться на официальном сайте банка: http://www.sberbank.ru/moscow/ru/person/investments/securities/certificates/