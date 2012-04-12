Андрей Донских выступил на конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса»

аместитель Председателя Правления Сбербанка России Андрей Донских выступил на конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса», организованной рейтинговым агентством «Эксперт РА», с докладом на тему «Потенциал кредитования малого бизнеса: будущее за инновациями». В ходе выступления Андрей Донских отметил, что стратегическим приоритетом Сбербанка на ближайшие годы является прорыв в кредитовании малого бизнеса – за счет не только предоставления востребованных и быстрых кредитов, но и комплексной поддержки малого предпринимательства.



Благодаря технологии «Кредитный конвейер» Сбербанк сократил сроки рассмотрения кредитных заявок от субъектов малого бизнеса в 2 раза: с 8-10 до 5 дней. Стандартизированная централизованная технология кредитования предпринимателей "Кредитная фабрика" позволяет принимать решение менее чем за 3 дня. Новые технологии позволяют банку выдавать малому бизнесу 1 кредит в минуту. В рамках Концепции развития малого и микро-бизнеса до 2014 г., принятой в октябре прошлого года, Сбербанк разрабатывает и внедряет небанковские технологии и сервисы для предпринимателей: например, помощь в регистрации и сдаче отчетности.



«Сбербанк видит огромный потенциал для развития малого бизнеса в поддержке начинающих предпринимателей, – подчеркнул Андрей Донских. – Мы выделили 1,7 млрд рублей на реализацию пилотного проекта «Бизнес-Старт» – кредитного продукта, ориентированного на создание нового бизнеса с нуля. Проект уникален по двум причинам. Во-первых, кредит предоставляется на покупку готовых решений для бизнеса, предварительно просчитанных финансовыми службами Сбербанка. Во-вторых, Сбербанк обеспечивает всестороннее сопровождение стартующего бизнеса».



По данным на 1 января 2012 г. остаток кредитного портфеля Сбербанка по малому бизнесу составил 655,5 млрд руб. К началу прошлого года этот показатель был равен 529 млрд руб. Количество заключенных договоров за прошедший год выросло с 110 067 до 150 015, средневзвешенная ставка по кредиту снизилась с 12,26% до 11,79%.