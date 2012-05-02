Сбербанк вводит вклад «Победитель» с повышенной процентной ставкой

30 апреля 2012 года Сбербанк вводит вклад «Победитель» с повышенной процентной ставкой для участников, инвалидов Великой отечественной войны, а также бывших несовершеннолетних узников фашизма.



Вклад «Победитель» приурочен ко дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.



Для участников, инвалидов Великой Отечественной войны, а также для бывших несовершеннолетних узников фашизма предусмотрены специальные условия:



+0,5% годовых к базовым процентным ставкам по данному виду вклада.





Открытие вклада «Победитель» дает возможность принять участие в благотворительности и оказать помощь ветеранам войны:



при начислении процентов за основной срок вклада 1 рубль на каждую полную тысячу рублей суммы вклада перечисляется в адрес Общероссийской общественной организации ветеранов войны и военной службы.

Период приема Вклада «Победитель» ограничен: с 30 апреля по 30 июня 2012 включительно.