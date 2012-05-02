Сбербанк сообщает о снижении с 30 апреля 2012 года процентных ставок по ряду вкладов, а также об изменении доходности с 1 мая 2012 года по сберегательным сертификатам.
С 30 апреля 2012 года снижены процентные ставки по вкладам в рублях РФ, долларах США, евро, прием которых прекращен. Изменения коснулись следующих вкладов: «Депозит Сбербанка России», «Пополняемый депозит Сбербанка России», «Особый Сбербанка России», «Пенсионный депозит Сбербанка России», «Пенсионный Пополняемый депозит Сбербанка России», «Доверительный Сбербанка России», «Накопительный Сбербанка России», а также «Получи доход», «Создай накопления», «Пользуйся сбережениями» (последние три из перечисленных вкладов ранее принимались в Северо-Западном и Западно-Уральском банках). Новые ставки будут применяться при пролонгации указанных вкладов на новый срок.
С 1 мая 2012 года производится повышение ставок по сберегательным сертификатам на предъявителя, приобретаемым на сумму от 50 тысяч рублей на срок от 1 года. Максимальный размер повышения составит 0,5% годовых, а максимальная процентная ставка достигнет 9,75% годовых в рублях (на срок 3 года для суммы от 8 млн. руб.). Это на 1,75% годовых больше, чем по вкладу «Сохраняй»1 с аналогичными условиями.
Процентные ставки по сберегательным сертификатам являются самыми высокими среди продуктов банка с гарантированной доходностью (за исключением вкладов, приобретаемых только совместно с паями паевых инвестиционных фондов, обезличенными металлическими счетами или страховками).
Сберегательный сертификат – ценная бумага, которая оформляется на предъявителя более чем в 10 тысячах внутренних структурных подразделений Сбербанка. Сберегательный сертификат может быть предъявлен к оплате в любой момент, в том числе досрочно.
С более подробной информацией о перечисленных выше изменениях можно ознакомиться на официальном сайте банка: http://sberbank.ru/moscow/ru/person/contributions/