«Мобильный банк» Сбербанка пополнился новыми услугами

«Мобильный банк» Сбербанка – комплекс услуг, предоставляемых держателям банковских карт Сбербанка посредством мобильной связи – пополнился новыми функциями: перевод с карты на карту и оплата любых мобильных телефонов.



Теперь пользователи «Мобильного банка» могут переводить денежные средства с карты своим родным и близким, указав только номер телефона получателя и сумму. Средства будут перечислены на карту, зарегистрированную в «Мобильном банке» на телефон получателя. Перевод осуществляется в рублях в соответствии с тарифами Сбербанка.



Кроме того, пользователи «Мобильного банка» получили возможность оплачивать услуги сотовой связи своих близких, друзей и знакомых, в том числе за телефоны, не подключенные к услуге «Мобильный банк».



Подключить «Мобильный банк» можно в банкоматах, платежных терминалах и в любом подразделении Сбербанка.



«Мы предоставили нашим клиентам самые простые и удобные способы перевода денег и пополнения телефонного счета из тех, которые существуют на рынке, включая использование наличных», – отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка России Александр Торбахов.