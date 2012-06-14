Сбербанк вводит специальные условия привлечения средств для корпоративных клиентов

С 14 июня 2012 года Сбербанк вводит специальные условия привлечения средств для корпоративных клиентов, размещающих денежные средства в срочные инструменты банка на постоянной основе. Новые условия распространяются на депозиты, неснижаемый остаток на расчетном счете и векселя.



Если клиент повторно размещает ресурсы в срочные инструменты банка либо пролонгирует депозит на срок, равный или превышающий 31 календарный день, то процентная ставка, соответствующая установленному суммовому диапазону, сроку и валюте, увеличивается на 5 %.



Если клиент увеличивает в 2 и более раз срок или сумму средств при повторном размещении в срочные инструменты или пролонгации депозита, то процентная ставка, соответствующая установленному суммовому диапазону, сроку и валюте, увеличивается на 10 %.



Для увеличения процентной ставки необходимо соблюдение следующих условий:



Срок предыдущего размещения средств должен составлять не менее 31 календарного дня;

Заключение сделки с банком по размещению средств необходимо осуществить в день окончания срока по предыдущей сделке;

Сумма повторно размещаемых привлеченных средств должна быть в диапазоне от «500 тыс. рублей/ 15 тыс. долларов США/ 12 тыс. евро» до «100 млн. рублей/10 млн. долларов США/ 10 млн. евро».

«Мы надеемся, что предлагаемые условия привлечения средств подчеркнут значимость для банка наших постоянных клиентов и получат только положительные оценки», - отметил и.о. директора департамента корпоративного бизнеса Сбербанка Вячеслав Арутюнян.