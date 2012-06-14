Галерея изображений для карт с индивидуальным дизайном пополнилась героями мультфильмов «Мадагаскар-3», «Кот в сапогах» и «Шрек»

11 июня у клиентов Сбербанка появилась возможность оформить дебетовую карту Сбербанка с изображением героев «Мадагаскар-3», «Кот в сапогах» и «Шрек». Российская и общемировая премьера анимационного фильма «Мадагаскар-3» состоялась 7 июня 2012 года.



«Особенностью нашего предложения является уникальная постоянно пополняемая галерея авторских изображений. Нам очень приятно, что услуга нравится людям, и десятки тысяч клиентов уже стали держателями карт с индивидуальным дизайном, - говорит директор департамента расчетно-кассового обслуживания физических лиц Сбербанк Мойн Уддин. – Особо стоит отметить, что изображения с героями «Мадагаскар-3» открываются для наших пользователей практически одновременно с общемировой и общероссийской премьерой этой картины в кинотеатрах – это действительно серьезное достижение для нас. Сбербанк планирует в дальнейшем развивать проект и радовать наших клиентов новыми интересными галереями».



Галерея изображений Сбербанка представляет собой уникальный для российского и мирового рынка розничный банковских сервис. На сегодняшний день она включает в себя изображения героев фильма «Властелин колец», советских мультфильмов «Ну, погоди», «Вини-Пух», «Трое из Простоквашино», «Малыш и Карлсон», «Жил-был пёс» и других, снимки из коллекций популярных блоггеров Сергея Доли, Игоря Шпилёнка и Сергея Горшкова. Помимо галерей, всем желающим предоставляется возможность оформить карту Сбербанка с собственным изображением.



Для оформления карты с индивидуальным дизайном необходимо оставить заявку на сайте Сбербанка (www.sberbank.ru) или на молодежном сайте «Сбербанк Респект» (www.sberbank-respect.ru).