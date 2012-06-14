Клиенты Сбербанка могут снять наличные на территории Украины без комиссии

Клиенты, имеющие выданные в России карты Сбербанка (за исключением карт Сбербанк – Maestro, Сбербанк – Visa Electron и всех кредитных и корпоративных карточных продуктов), могут снять наличные на территории Украины в банкоматах дочернего банка Сбербанка России по тарифам собственной сети – без комиссии.



«От имени Сбербанка и от себя лично желаю российской команде победы на ЕВРО-2012, а нашим болельщикам – ярких незабываемых впечатлений, – сказал заместитель Председателя Правления Сбербанка России Александр Торбахов. – Сбербанк рад возможности внести свой вклад в то, чтобы пребывание российских болельщиков в Украине было максимально комфортным».



Сеть банкоматов дочернего банка Сбербанка России в Украине – АО «СБЕРБАНК РОССИИ» – насчитывает 170 единиц. Банкоматы АО «СБЕРБАНК РОССИИ» действуют во всех городах Украины, в которых проводятся матчи ЕВРО-2012: в Киеве (38 ед.), Харькове (10 ед.), Донецке (7 ед.), Львове (3 ед.).