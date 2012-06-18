Репутация Сбербанка способствует укреплению его бренда

На сайте Группы компаний РБК завершился опрос на тему «Что, на ваш взгляд, способствует вхождению бренда Сбербанка в сотню самых дорогих марок в мире?»



Принять участие в опросе мог любой желающий. В итоге на вопрос ответило около 8 000 человек.



Свыше трети (36,5%) считают, что стоимость марки «Сбербанк» обеспечивается его историей (Сбербанк недавно отпраздновал свое 170-летие) и репутацией.



Четверть опрошенных ответили, что стабильно высокие финансовые показатели обеспечивают вхождение Банка в 100 самых дорогих брендов.



Успешный менеджмент Германа Грефа и его команды также обеспечивают стоимость бренда. Так считают 15% респондентов.



Оставшаяся половина считает, что «эффективная рекламная стратегия», «позитивный имидж, сформированный в результате ребрендинга», все это вместе и другие данные способствуют высокую стоимость бренда Сбербанка.

