Сбербанк представил на своем стенде проект «Деловая среда»

Сбербанк России представил на своем стенде на Петербургском Международном экономическом форуме работающий прототип интернет-портала для малого бизнеса «Деловая среда». Данный портал станет одним из ключевых элементов реализации стратегии Сбербанка по поддержке развития малого бизнеса в стране. Главная задача «Деловой среды» - стать удобной и доступной площадкой для ведения бизнеса.



В настоящее время на портале реализован функционал социальной сети предпринимателей (раздел «Клуб»), которая позволит представителям малого бизнеса не только общаться, но и вести переговоры и заключать сделки. Важным элементом «Деловой среды» выступает Школа предпринимателя (раздел «Школа»), в которой уже представлен базовый набор обучающих курсов, программ и тестов, позволяющих получить знания как действующим предпринимателям, так и тем, кто только проявляет интерес к открытию своего дела.



В разделе «Магазин» собраны лучшие продукты из представленных на российском рынке программ и сервисов, облегчающие повседневное ведение бизнеса: формирование бухгалтерского учета, статистики продаж, сдачи отчетности. Раздел «Банк» предоставляет пользователям сети доступ к полнофункциональному интернет-банку. За каждым участником «Деловой среды» будет закреплен персональный клиентский менеджер, который будет сопровождать деятельность предпринимателя.



«Пока «Деловая среда» в самом начале пути, и мы надеемся, что сами предприниматели будут наполнять ее новыми услугами и сервисами, - отметил вице-президент по развитию малого бизнеса Сбербанка России Сергей Борисов. - Мы рассчитываем, что сами участники «Деловой среды» будут активно участвовать в ее развитии, и это будет постоянно действующий краудсорсинговый проект».



«Предпринимательство — одна из лучших форм активной деятельности, которая дает человеку возможность удовлетворять все свои потребности, в том числе в самовыражении, - отметил генеральный директор ЗАО «Деловая среда» Андрей Леушев. - С помощью портала мы намерены продвигать идею предпринимательства среди самых широких слоев населения».



Справка:

Оператором программы «Деловая среда» выступает специально созданное дочернее общество ОАО «Сбербанк России» - ЗАО «Деловая среда».