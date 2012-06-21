Сбербанк России и SVB Financial Group подписали Меморандум о взаимопонимании

В рамках Петербургского международного экономического форума Сбербанк России и SVB Financial Group (SVB), материнская компания Silicon Valley Bank, США, подписали Меморандум о взаимопонимании, который устанавливает партнерские отношения между Сбербанком и SVB с целью развития венчурного финансирования в России и поддержки динамично развивающегося сектора экономики.



В рамках сотрудничества предполагается разработать и реализовать совместные маркетинговые программы и мероприятия для российских стартапов на базе разработанных программ SVB, предоставлять услуги как российским стартапам для выхода на американский рынок, так и американским фондам и портфельным компаниям для работы на российском рынке.



В числе других направлений деятельности сотрудничества – обслуживание и поддержка венчурных фондов, ориентированных на российский рынок, развитие индустрии венчурного финансирования, включая регулярные консультации на высоком уровне.



«Этот шаг позволит Сбербанку позиционировать себя как инновационного лидера и развить новую модель обслуживания динамично развивающегося сектора российской экономики, – заявил Президент, Председатель Правления Сбербанка России, Герман Греф. – Убежден, что подписание Меморандума с SVB откроет новую страницу в истории успеха российских стартапов».



Грег Бэкер, Президент и Генеральный Директор Silicon Valley Bank, заявил: “Silicon Valley Bank продолжает поддерживать инновации по всему миру. Мы рады внести наш опыт и знания на российский рынок путем сотрудничества со Сбербанком и посодействовать Российским компаниям в выходе на рынок США».



Условия Меморандума не раскрываются.