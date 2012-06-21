Сбербанк России и «Боинг» подписали соглашение о сотрудничестве в ходе Петербургского международного экономического форума

Сбербанк России и авиастроительная корпорация «Боинг» подписали соглашение о расширении сотрудничества в области авиационного финансирования и лизинга на рынках России и СНГ.



«Сотрудничество между компаниями «Боинг» и Сбербанк даст ощутимый импульс развитию авиационного финансирования и лизинга в России и СНГ. Сбербанк стремится поддержать авиационный сектор, предоставляя компаниям современные финансовые решения, и мы уверены, что партнерство с компанией Боинг - одним из ведущих мировых авиационных производителей, является существенным звеном для успешного развития данного направления», - заявил во время подписания Герман Греф, Президент и Председатель Правления Сбербанка России.



Рынок авиационного финансирования в России и СНГ демонстрирует тенденцию к росту и является одним из самых перспективных в мире. Сотрудничество Сбербанка с компанией Боинг отражает стремление сторон создать благоприятные условия для авиакомпаний России и СНГ в целях пополнения и обновления их воздушных парков надежными самолетами, заслуживших доверие во всем мире



«Мы надеемся на расширение совместной деятельности со Сбербанком и продолжим совместно развивать ключевые направления авиационного финансирования и лизинга для поставок самолетов Боинг, - заявил Сергей Кравченко, Президент Боинг в России/СНГ. - Также мы договорились о совместных семинарах и тренингах для менеджеров обеих компаний по обмену опытом в области авиа-финансирования и наиболее эффективным методам управления операционной деятельности».



Согласно последнему прогнозу рынка компании «Боинг» на ближайшие 20 лет, потребность в самолетах авиакомпаний России и СНГ составит около 960 единиц общей стоимостью $110 миллиардов. Большая часть этих самолетов потребуется уже в следующем десятилетии, чтобы заменить устаревающие авиапарки российских перевозчиков.

