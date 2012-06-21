ОАО «Сбербанк России» и HSBC Bank PLC подписали Рамочное Кредитное Соглашение на сумму 2,000,000,000 долларов США, а также первое Соглашение Коммерческого Кредита на сумму 100,000,000 долларов США для целей торгового финансирования

В рамках XVI Петербургского международного экономического форума ОАО «Сбербанк России» и HSBC Bank PLC подписали Рамочное Кредитное Соглашение на сумму 2,000,000,000 долларов США, предполагающее предоставление Сбербанку краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного торгового финансирования, в том числе под покрытие Экспортно-Кредитных Агентств. Первой сделкой в соответствии с данным Рамочным соглашением стал двухсторонний кредит на цели торгового финансирования в размере 100,000,000 долларов США на 1 год, предоставленный Сбербанку банком HSBC.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка России Андрей Донских заявил: «Подписание данного Рамочного соглашения и первого Соглашения коммерческого кредита является очередным важным шагом к поступательному развитию сотрудничества между Сбербанком России и HSBC Bank в области торгового финансирования.

Данное соглашение позволит Сбербанку активизировать бизнес торгового финансирования и предлагать корпоративным клиентам конкурентоспособные продукты, включая финансирование под покрытие Экспортно-Кредитных Агентств».

Сопредседатель Управления глобальных рынков Группы HSBC Спенсер Лейк сказал: “Сбербанк России уже много лет является ключевым партнером Группы HSBC в России. Мы очень довольны результатами плодотворной работы наших команд по подготовке этого важного соглашения. Подписание данного рамочного соглашения подчеркивает важность, которую банк придает сотрудничеству с российскими клиентами".