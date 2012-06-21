Сбербанк России и Bank of America Merrill Lynch подписали рамочное соглашение о торговом финансировании в ходе Петербургского международного экономического форума

Сбербанк России и Bank of America Merrill Lynch подписали рамочное соглашение о торговом финансировании. Данное соглашение является важным шагом по углублению взаимодействия между Сбербанком России и Bank of America Merrill Lynch в области развития продуктов кредитования международной торговли.



В рамках реализации данного соглашения стороны также подписали индивидуальное кредитное соглашение на сумму 250 млн долларов.



Развитие торгового и экспортного финансирования является важной составной частью стратегии корпоративного бизнеса Сбербанка. Сотрудничество таких крупных банков России и США существенно расширяет возможности организации финансирования внешнеторгового оборота и способствует дальнейшему развитию комплексного предложения для корпоративных клиентов Сбербанка, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.

