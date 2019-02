Сбербанк России и Saba Software Inc. (США) подписали соглашение о намерениях

Сбербанк России и Saba Software Inc. (США) подписали соглашение о намерениях по организации на территории России доступа к ведущей в мире площадке дистанционного бизнес-обучения. Компании также договорились о совместной работе по внедрению в банке передовых образовательных технологий на базе Корпоративного университета Сбербанка России. В рамках сотрудничества с Saba Software Inc. Сбербанк намерен привлечь к созданию обучающих курсов, программ и тестов лучших отечественных и зарубежных разработчиков.



Доступ к образовательной платформе Saba Software и курсам получат не только сотрудники, но и клиенты Сбербанка России. В числе первых воспользоваться современными обучающими технологиями смогут участники программы для малого бизнеса «Деловая среда». Стороны также договорились изучить возможность создания совместного предприятия на территории России, которое займется оказанием образовательных услуг с использованием современных технологий для всех россиян.



«Мы рады предложить российскому бизнесу доступ к самой современной образовательной площадке в мире, – отметил на церемонии подписания соглашения заместитель председателя правления Сбербанка России Андрей Донских. – Я уверен, что доступ к ней позволит российским предпринимателям повысить конкурентоспособность и эффективность своего бизнеса».



«Мы надеемся, что уже к концу 2012 года в Школе предпринимателя «Деловой среды» будут обучаться около 50 тысяч человек», – отметил генеральный директор ЗАО «Деловая среда» Андрей Леушев.



Saba Software Inc. – ведущая мировая компания в области дистанционного бизнес-образования. В настоящее время заказчиками компании являются свыше 2100 корпоративных клиентов, а число «слушателей» - превышает 31 млн человек. До настоящего времени компания не была представлена в России.



Программа «Деловая среда» – уникальная онлайн-площадка, основной целью которой является содействие развитию отечественного малого бизнеса. С помощью «Деловой среды» предприниматель сможет искать деловых партнеров, заключать сделки, получать широкий спектр банковских услуг. В рамках «Деловой среды» будет работать дистанционная Школа предпринимателя, построенная на платформе компании Saba Software.