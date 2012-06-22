Участники сессии Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме обсудили выход из управленческого тупика

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась сессия Сбербанка – панельная дискуссия на тему «Выход из управленческого тупика: мудрость толпы или авторитарный гений?»



Модератором дискуссии выступил Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф. В дискуссии приняли участие Тим Кэлси, Исполнительный директор по вопросам прозрачности и открытости данных кабинета министров правительства Великобритании; Эльвира Набиуллина, помощник Президента Российской Федерации; Бет Новак, профессор школы права Нью-Йорка; Александр Ослон, Президент Фонда «Общественное мнение»; Константин Ремчуков, генеральный директор, главный редактор «Независимой газеты»; Андрей Шлейфер, профессор экономики Гарвардского университета.



«Мы старались подобрать участников, способных глубоко и профессионально обсудить главный вопрос: что сегодня происходит в мире», – отметил Герман Греф, открывая сессию. Первый ответ на этот вопрос дало интерактивное голосование среди участников и аудитории мероприятия: 71% проголосовавших считает, что в мире существуют системные управленческие проблемы.



Выступавший первым Андрей Шлейфер выразил мнение, что ситуация не столь плачевна, каковой она представляется: «Мир вокруг нас становится гораздо лучше: более безопасным, демократичным, образованным, здоровым. Просто он развивается слишком быстро, и в связи с этим требуется корректировка государственного управления».



«Сегодняшний кризис отражает отсутствие понимания того, что благодаря интернету между людьми возникли новые горизонтальные связи», – считает Константин Ремчуков.



«Мир сталкивается со сложностями, которые он пока не может преодолеть, поскольку старые методы уже неадекватны, – констатирует Александр Ослон. –Чем сложнее задача, тем мощнее должен быть коллективный разум. Нужны новые формы, которые будут втягивать новых людей в решение задач. Интернет – та среда, в которой это возможно. Краудсорсинг – это фильтрация информационного шума, то есть извлечение самородков из золотого песка».



«В голосовании невозможно найти все решения, – добавляет Бет Новак. – Краудсорсинг – это своего рода гражданский суд присяжных будущего».



«Ключевой индикатор эффективности системы управления – это доверие, – считает Эльвира Набиуллина. – Государству нужно понимать, как меняется структура ожиданий, в том числе в разных группах общества».



«Россия может стать настоящим лидером в том, как разобраться с этими новыми технологиями», – убежден Тим Кэлси.



По результатам еще одного интерактивного голосования выяснилось, что 45,5% проголосовавших считает, что для преодоления социальной напряженности властям России необходимо активно использовать технологии краудсорсинга.



«Краудсорсинг многогранен, и нам есть тут над чем поломать голову – вместе с миллионами наших соотечественников», – подвел итоги дискуссии Герман Греф.