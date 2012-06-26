Сбербанк приглашает к сотрудничеству благотворительные организации

Сбербанк России приглашает к сотрудничеству благотворительные организации и выражает готовность оказывать им всяческое содействие в их деятельности и развитии. В частности, при переводе средств в адрес благотворительных организацией банк готов оплачивать эту комиссию за свой счет. Все, что требуется от благотворительной организации, – это обращение ее руководства в Сбербанк с соответствующим заявлением. По каждому подобному обращению Сбербанк совместно с руководством организации выработает оптимальную схему сотрудничества, которая позволит избежать каких-либо комиссий для благотворителей.



Благотворительность и спонсорство являются частью корпоративной культуры Сбербанка и одним из традиционных направлений участия банка в жизни общества. Участвуя в благотворительных и спонсорских проектах, Сбербанк демонстрирует свои ценности и приверженность принципам сотрудничества. Общий объем средств, направленных Сбербанком на благотворительную деятельность в 2011 году, превысил 1,8 млрд руб.



Одним из основных направлений благотворительной деятельности Сбербанка является помощь детям.



«Для Сбербанка и для меня лично помощь детям – это не просто один из видов нашей деятельности, а приоритетное направление, к развитию которого мы прикладываем максимальные усилия, – заявил Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф. – В частности, в рамках помощи детям банком осуществляется поддержка 239 детских домов, а количество мероприятий для воспитанников в 2011 году составило около 1,5 тысячи, в них приняли участие около пяти тысяч сотрудников банка».



В 2008 году стартовало сотрудничество Сбербанка с благотворительным фондом «Подари жизнь». 23 декабря 2008 года была выпущена первая в России благотворительная карта VISA «Подари жизнь». С каждой оплаченной этой картой покупки 0,3% перечисляется на счет Фонда. Такую же сумму на счет добавляет Сбербанк. Когда держатель карты оплачивает покупку или услугу в размере 1000 рублей, 6 рублей поступает на счет фонда помощи детям. В марте 2009 года начал работать благотворительный вклад «Подари жизнь», в рамках сотрудничества по которому раз в квартал Сбербанк переводит на счет фонда 0,3% с каждого вклада. В 2011 году Сбербанк перечислил фонду 229 млн руб. Всего Сбербанком выпущено на сегодняшний день 219,7 тыс. карт «Подари жизнь», открыто 729,7 тыс. благотворительных вкладов «Подари жизнь».



Кроме того, Сбербанк реализует масштабные благотворительные акции в случае возникновения катастрофических ситуаций. Так, в день сильнейшего за всю историю Японии землетрясения (11 марта 2011 года), в результате которого погибло более 15 тысяч человек, Правление Сбербанка прервало свое заседание и экстренно приняло решение об оказании помощи пострадавшим. Со счетов «Российского Красного Креста», открытых Сбербанком, в Японию перечислено пожертвований на сумму около 1,8 млн долларов США. Самое крупное пожертвование среди российских компаний осуществил Сбербанк – около 20 млн рублей.