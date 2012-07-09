Состоялось заседание Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами Сбербанка

6 июля 2012 года, г. Москва – Состоялось заседание Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами Сбербанка.



На заседании выступил Заместитель Председателя Правления Сергей Горьков. Его доклад был посвящен международной экспансии Сбербанка, итогам деятельности дочерних банков в странах СНГ, были озвучены планы по развитию международного бизнеса. Во второй части заседания члены Комитета обсудили вопросы корпоративного управления и раскрытия информации на сайте.



«Члены Комитета получили исчерпывающую информацию о стратегии развития Сбербанка как крупного мирового игрока, о принципах зарубежной экспансии, о подходах к оценке и выбору объектов приобретений, об условиях проведения переговоров и т.д. В целом, качество реализации этого раздела стратегии Сбербанка было высоко оценено членами Комитета», – сказал Председатель Комитета Антон Данилов-Данильян.