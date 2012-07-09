Герман Греф выразил соболезнования родным и близким погибших во время наводнения в Краснодарском крае

Глава Сбербанка Герман Греф выразил соболезнования родным и близким погибших во время наводнения в Краснодарском крае.



«Глубоко потрясен трагическими событиями, произошедшими в Краснодарском крае, – сказал Герман Греф. – Прошу принять родных и близких тех людей, кто погиб, мои искренние соболезнования».



В настоящее время филиалы Сбербанка, расположенные в Новороссийске и Геленджике, работают в штатном режиме. В Крымске в течение нескольких часов возобновят работу два из трех пострадавших отделения. Таким образом, из пяти отделений будут работать четыре.



Выплаты пострадавшим и их родственникам будут организованы сразу после формирования органами социальной защиты списков пострадавших.



Юго-Западный банк Сбербанка России организовал сбор средств для пострадавших от стихии. Первый гуманитарный груз будет отправлен уже течение часа.



В ближайшее время Сбербанк сообщит об открытии счетов для перечисления помощи пострадавшим от наводнения, произошедшего в Краснодарском крае.