Сбербанк открыл счета для сбора средств в помощь пострадавшим от наводнения в Краснодарском крае

9 июля 2012 года, Москва – Сбербанк России открыл счета для сбора средств в помощь пострадавшим от наводнения в Краснодарском крае. Получателем средств является Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест». Назначение платежа – «Пожертвования в пользу пострадавших от наводнения в Краснодарском крае».



Реквизиты для перечисления в валюте Российской Федерации:



Наименование: Общероссийская общественная организация "Российский Красный Крест"

ИНН 7728014523

КПП 772801001

№ 40703810800020008563

БИК 044525225

Кор. счет 30101810400000000225

Банк получателя:

ОАО «Сбербанк России» г. Москва



Реквизиты организации получателя в иностранной валюте:



Наименование: All Russian Public organization "Russian Red Cross"

40703840100020008563

40703978700020008563

Реквизиты: SBERBANK (OPERATIONS DEPARTMENT) MOSCOW

Swift code: SABRRUMM 011



Прием добровольных пожертвований филиалами Сбербанка России осуществляется без удержания комиссии.