Сбербанк открыл счета для сбора средств в помощь пострадавшим от наводнения в Краснодарском крае
9 июля 2012 года, Москва – Сбербанк России открыл счета для сбора средств в помощь пострадавшим от наводнения в Краснодарском крае. Получателем средств является Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест». Назначение платежа – «Пожертвования в пользу пострадавших от наводнения в Краснодарском крае».
Реквизиты для перечисления в валюте Российской Федерации:
Наименование: Общероссийская общественная организация "Российский Красный Крест"
ИНН 7728014523
КПП 772801001
№ 40703810800020008563
БИК 044525225
Кор. счет 30101810400000000225
Банк получателя:
ОАО «Сбербанк России» г. Москва
Реквизиты организации получателя в иностранной валюте:
Наименование: All Russian Public organization "Russian Red Cross"
40703840100020008563
40703978700020008563
Реквизиты: SBERBANK (OPERATIONS DEPARTMENT) MOSCOW
Swift code: SABRRUMM 011
Прием добровольных пожертвований филиалами Сбербанка России осуществляется без удержания комиссии.
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