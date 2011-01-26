С 19-го декабря Сбербанк России начинает более тесное сотрудничество с вашим любимым порталом по банковской тематике - Банки.ру. Для Сбербанка, крупнейшего банка России, ведущий банковский портал является стратегическим партнером, предоставляющим новые возможности для наших клиентов. В первую очередь - это коммуникационные сервисы Банков.ру, которыми каждый день пользуется множество людей.
Сбербанк и раньше активно работал как в Народном рейтинге
, так и на Горячей линии
. Отзывы и вопросы, заданные нашими клиентами, позволили Банку узнать о многих системных проблемах и помочь сотням людей справится с неприятной ситуацией. А с появлением нового сервиса "Друзья банков" Сбербанк рассчитывает стать еще ближе к своим лояльным клиентам. Мы верим в то, что новый сервис будет удобной площадкой, на которой клиенты, совместно со специалистами Банка, будут обсуждать новые идеи и решения, которые позволят сделать Банк удобней и современней.
Сбербанк от всей души желает команде нового сервиса творческих успехов и интересных решений!
C 19-го декабря какого года?