Пополнение Яндекс.Денег в банкоматах и терминалах Сбербанка

С сегодняшнего дня владелец банковской карты любого банка может пополнить свой счет в Яндекс.Деньгах через любой банкомат или терминал Сбербанка в Москве, Московской области, а также ряда других регионов России. В течение этого года такая возможность появится по всей России.



За одну операцию пополнить счет через банкомат или через терминал Сбербанка можно на любую сумму в пределах 15 тысяч рублей. Деньги появятся на счете в Яндекс.Деньгах мгновенно. Комиссия для клиентов всех банков одинакова — 1,5%. Для сравнения, при пополнении счета наличными через обычный терминал, комиссия может составить и пять, и пятнадцать процентов. Это зависит от сети терминалов, размера суммы и местоположения терминала.



У клиентов Сбербанка есть возможность пополнять счет в Яндекс.Деньгах не только через банкоматы, но и через мобильный банк и интернет-систему «Сбербанк ОнЛ@йн».



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