Принято

Ранее банк предлагал условия для выполнения балльного кэшбэка, с имеющимся вкладом на сумму от 300 т. рублей, но затем это всё отменил и изменил. Хотелось бы, чтоб банк нашёл "золотую середину" и объединил действующую акцию балльного кэшбэка и раннее закрытую, так и не реализованную. Тем самым...