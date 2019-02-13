Ранее банк предлагал условия для выполнения балльного кэшбэка, с имеющимся вкладом на сумму от 300 т. рублей, но затем это всё отменил и изменил. Хотелось бы, чтоб банк нашёл "золотую середину" и объединил действующую акцию балльного кэшбэка и раннее закрытую, так и не реализованную. Тем самым...
Во изменении идеи http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=10820224 : 1) считаю, что ограничение привязки карт в Apple Pay и GPay на смартфоны, только где установлена сим-карта с номером клиента, - не разумным. В целях безопасности и для своего собственного спокойствия сим-карта с номером, на котором...
Предлагаю реализовать в ИБ и МБ отображение действующего процента на остаток собственных средств и условий, которые необходимо выполнить для повышения ставки ПНО.
В МП Халва на вкладке "Поддержка" при обращении сотрудники банка отвечают не сразу. Порой спустя несколько часов. Однако, по ответу зачастую не приходят уведомления, а если приходят, то, во-первых, не сразу, а, во-вторых, если зайти в приложение по нажатию на пуш-уведомление, то нового сообщения...