Пока нет ни одной темы.
Клиентоориентированность и безопасность внедрить голосовую биометрическую аутентификацию клиентов в контактных центрах банка.Ссылка на сайт обработчика программного продукта VOICE Key .Стандартная процедура ввода пароля или PIN-кода не является достаточно безопасной, в то же время применение биометрической...
Связь-Банк объявил о проведении масштабной федеральной кампании по отмене штрафов за просроченные платежи по кредитам для клиентов-физических лиц. Акция под названием...0 комментариев 1 613 просмотров
Связь-Банк начал выдачу ипотечных кредитов для военнослужащих по программе «Военная ипотека» на покупку жилой недвижимости в комплексе «Некрасовка-Парк» в городе...0 комментариев 1 529 просмотров
В рамках программы «Новостройка» Связь-Банк аккредитовал жилые комплексы «Квартал А101» в сельском поселении Сосенское в Ленинском районе МО, «Новые Ватутинки» ...0 комментариев 1 537 просмотров
С 6 марта 2013 года Связь-Банк предлагает своим клиентам программы добровольного страхования на случай потери работы, наступления несчастного случая и болезней,...0 комментариев 1 643 просмотра
По итогам 2012 года объем выданных Связь-Банком ипотечных кредитов военнослужащим составил 22,3% от общего объема выданных в 2012 году кредитов участникам накопительно-ипотечной...0 комментариев 1 678 просмотров
Пока нет ни одной темы.