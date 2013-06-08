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Клиентоориентированность и безопасность внедрить голосовую биометрическую аутентификацию клиентов в контактных центрах банка.Ссылка на сайт обработчика программного продукта VOICE Key .Стандартная процедура ввода пароля или PIN-кода не является достаточно безопасной, в то же время применение биометрической...