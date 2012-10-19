Связь-Банк принимает участие в 27-й Международной выставке недвижимости «ДОМЭКСПО»

С 18 по 21 октября 2012 года Связь-Банк принимает участие в 27-ой Международной выставке недвижимости «ДОМЭКСПО» в Гостином дворе г. Москвы.



На выставке традиционно представлены все сегменты российского и зарубежного рынка: объекты городской, загородной, курортной, эксклюзивной, жилой и коммерческой недвижимости. На специализированном стенде работают представители Связь-Банка, которые консультируют всех желающих по действующим ипотечным программам Банка, условиям кредитных программ, выгодным предложениям совместно с застройщиками.



В экспозиции российских компаний представлены квартиры в новостройках и на вторичном рынке жилья Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда, Краснодарского края и других российских регионов, а также загородная недвижимость в Московской и Ленинградской, Тульской, Владимирской областях, на побережье Черного и Балтийского морей. На сегодняшний день Связь-Банк выдает ипотечные кредиты в 52 регионах России на покупку готового и строящегося жилья.



19 октября с 13.00 до 14.00 в рамках форума состоится традиционная «Презентация ипотечных программ банков-участников», на которой Связь-Банк представляет Директор по розничным продажам Дарья Дорохина. На презентации банков посетители смогут получить ответ на вопросы, что нового происходит на ипотечном рынке, в каком банке самая низкая ставка в рублях, какой самый большой срок кредита и другие.



Выставка организована при поддержке Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, Московской Ассоциации Риэлторов, Ассоциации инвесторов Москвы, Российской Гильдии Риэлторов (РГР), Торгово-промышленной палаты РФ.



